McIlroy prend les commandes au Mexique

MEXICO - Rory McIlroy a réussi un aigle de l'allée au 14e trou et il a remis une carte de 65 (moins-6) pour se donner une avance de deux coups au Championnat du Mexique, vendredi.

McIlroy a eu 14 heures de sommeil pour l'aider à surmonter un virus à l'estomac et il a affirmé qu'il se sentait bien. Son jeu paraissait encore meilleur qu'à l'habitude. Le golfeur de l'Irlande du Nord montre un pointage cumulatif de moins-9.



À son premier tournoi en sept semaines en raison d'une blessure aux côtes, McIlroy a réussi six oiselets et un aigle.

Il a raté un coup roulé d'une distance de trois pieds pour un oiselet au dernier trou, mais il a tout de même trouvé le moyen de devancer Phil Mickelson, Justin Thomas et Ross Fisher. Thomas a joué 66 tandis que Mickelson et Fisher ont inscrit un 68 à leur carte.



Mickelson a pris part aux 15 derniers trous de la deuxième ronde aux côtés de son frère, Tim Mickelson, car son cadet habituel est tombé malade.



L'Américain Dustin Johnson, classé au premier rang mondial, a joué 66 et il accuse trois coups de retard, à moins-6. Il se retrouve à égalité au cinquième échelon avec deux autres golfeurs, dont Andy Sullivan, qui a lui aussi remis une carte de 65, la meilleure de la journée.



Le Canadien Mackenzie Hughes a joué 70 pour une deuxième ronde consécutive et il se retrouve à égalité en 27e position, à moins-2.