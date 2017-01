McCarron a encore des croûtes à manger

(98,5 Sports) - Michael McCarron accomplit de belles choses depuis son rappel, mais Michel Therrien estime qu'il peut en faire encore plus si on le laisse s'acclimater à la LNH.

«Ce que je trouve intéressant, dans son cas, c'est qu'il s'améliore tous les ans depuis qu'on l'a repêché, a expliqué son entraîneur Michel Therrien. On voit une progression. Est-ce qu'il est rendu où on pense qu'il peut se rendre? Non, mais il fait du progrès. Tranquillement, il s'habitue au rythme de la Ligue nationale.»

Le colosse de 6 pi 6 po, âgé de seulement 21 ans, se fait de plus en plus remarquer depuis que le Canadien l'a promu.

Il comprend et joue bien rôle sur l'avantage numérique, il n'hésite pas à se servir de son épaule et à défendre ses coéquipiers, au besoin.

En 11 parties depuis son rappel des IceCaps, McCarron a été limité à un but et quatre points. Il pourrait certainement contribuer davantage, à mesure que son temps de jeu augmente.