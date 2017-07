Maxime Crépeau et l'Impact lessivés 4-0 par les Red Bulls

HARRISON, N.J. - Équipe de l'heure dans la MLS, les Red Bulls de New York ont mis de la pression dès le départ pour finalement battre l'Impact de Montréal 4-0, samedi soir.

Le gardien Maxime Crépeau, qui avait été désigné par Mauro Biello pour le premier match de sa carrière en qualité de partant dans la MLS, a trimé dur. Crépeau a été titulaire pour l'Impact lors des matchs du Championnat canadien de soccer, plus tôt cette saison.

Daniel Royer (deux fois), Michael Murillo et Bradley Wright-Phillips ont été les buteurs des Red Bulls, qui sont invaincus à leurs quatre dernières rencontres.



À la 58e, Murillo a saisi un ballon libre après un court rebond et a marqué son premier filet dans la MLS, donnant les devants 2-0 aux siens. La séquence a débuté quand Royer a décoché un tir peu après un corner.



L'entraîneur Mauro Biello a inséré Matteo Mancosu et Ignacio Piatti dans le match à la 62e minute, au détriment de Patrice Bernier et de Ballou Tabla. Six minutes plus tard, Piatti a obtenu le premier tir des siens en deuxième demie, mais le ballon a raté très loin à gauche.



Wright-Phillips a fait 3-0 à la 85e minute, redirigeant un centre vigoureux d'Aaron Long. Royer a complété son doublé avec une minute à écouler au cadran régulier.

Dominants Red Bulls



Les Red Bulls ont conclu la première demie en ayant dominé 13-3 pour les tirs, dont 6-1 pour ceux cadrés. À la fin du match, cette colonne indiquait 24-5 et 11-2 en faveur des New-Yorkais.



Les Red Bulls ont débuté en lion: avant qu'il y ait trois minutes de disputées, Tyler Adams a raté de peu et Felipe a vu une puissante frappe habilement stoppée par Crépeau.



Au milieu de la première période, Crépeau a été trop combatif lors d'une menace de Royer: l'Autrichien a obtenu un penalty et l'a converti avec une frappe en douceur, au centre du filet. Le gardien originaire de Candiac a plongé vers sa gauche et Royer a pu signer un neuvième but cette saison, à la 23e minute.



Tabla a eu une bonne occasion après une longue passe de Michael Salazar (21e minute), mais il a tiré beaucoup trop haut. Cinq minutes plus tard, Tabla s'est trouvé plus ou moins en échappée, mais il n'avait plus l'angle optimal et Luis Robles a pu faire l'arrêt.



À la 25e minute, le défenseur Kyle Fisher a empêché un but de Long après un cafouillage près du filet montréalais. Salazar a été blanchi pour la première fois en quatre matches.



L'Impact sera de retour en action samedi le 5 août au Stade Saputo, face à Orlando City.