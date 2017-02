Maxence Parrot remporte l'événement Air & Style

LOS ANGELES - Le planchiste Maxence Parrot connaît une saison à la hauteur de ses attentes et il a ajouté un succès de plus à son palmarès, dimanche soir, en remportant l'événement Air & Style présenté à Los Angeles.

Le Bromontois a joué son va-tout à son troisième essai en finale de l'épreuve de big air et il s'est imposé avec un total de 178,66 points. Il a devancé le Belge Seppe Smits (162,66 points) et le Norvégien Markus Kleveland (161,99).



«Je devais absolument atterrir ma dernière descente, sinon je ne gagnais pas, expliqué Parrot. J'avais un peu de pression car les conditions n'étaient pas parfaites avec la pluie qui s'est mise de la partie en finale. Mais ç'a l'air que je réponds bien à la pression!»



À son ultime tentative, Parrot a réalisé avec brio un cab triple cork 1620 et un front side triple cork 1440.



«Je ne pense pas que j'ai jamais gagné avec la combinaison de ces deux manoeuvres auparavant. Jusqu'ici ma saison va super bien. J'espère que ça va continuer.»



La semaine dernière, Parrot s'est classé deuxième derrière son coéquipier Mark McMorris à la Coupe du monde de big air disputée à Québec. Il a également mérité la victoire lors de l'épreuve de big air du festival Air & Style d'Innsbruck au début du mois.



À la fin du mois de janvier, il a également défendu avec succès son titre de champion en big air aux X Games d'Aspen.



Sébastien Toutant, de l'Assomption, s'est classé sixième (105,66), devant McMorris (104).



Antoine Truchon, de Sainte-Adèle, a terminé au 10e échelon, lui dont le parcours s'est terminé en demi-finale.