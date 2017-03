Maxence Parrot obtient la médaille d'argent en Big Air aux X Games d'Oslo

MONTRÉAL — Maxence Parrot a racheté sa contre-performance de la veille en récoltant la médaille d'argent en Big Air aux X Games d'Oslo, samedi. Parrot, de Bromont, a ainsi complété le doublé canadien, puisqu'il a abouti tout juste derrière son compatriote Mark McMorris. Le planchiste de Regina, en Saskatchewan, a triomphé en vertu d'un score de 85,00 points, tandis que Parrot a suivi à 84,00. Vendredi, le planchiste originaire de Bromont avait signé une décevante septième place en slopestyle.



Le Norvégien Torgeir Bergreim a complété le podium du Big Air avec 79,00 points, tout juste devant le Montréalais Sebastien Toutant.



Du côté des dames, Spencer O'Brien fut la seule représentante de l'unifolié en Big Air. Elle a abouti en cinquième place avec 58,00 points.



La veille, 'Seb Toots' s'était adjugé le bronze après avoir offert toute une prestation lors de la deuxième et dernière manche de la compétition de slopestyle.



Toutant a réalisé une performance très technique dans la portion du parcours réservée aux rampes, avant d'enchaîner trois sauts remarquables — un 'cab 1260 nose grab', un 'backside 1440 mute', et un 'frontside double cork 1080'.



Toutant avait inscrit un score de 84,00 points, ce qui lui a permis de grimper sur la troisième marche du podium derrière le Suédois Sven Throgren (92,66) et le Norvégien Stale Sandbech (88,66). McMorris avait terminé sixième, tout juste devant Parrot.