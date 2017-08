Max Pacioretty dans le top 15 des meilleurs ailiers de la LNH

(98,5 Sports) - Les experts de NHL Network ont Max Pacioretty en haute estime.

Selon eux, le capitaine du Canadien de Montréal est le 13e meilleur ailier du circuit Bettman.

Devant des joueurs comme Filip Forsberg (Predators), David Pastrnak (Bruins), Cam Atkinson (Blue Jackets) ou Jeff Skinner (Hurricanes).

And the Top 20 Wings Right Now are…#NHLTopPlayers pic.twitter.com/JDQEV17bmd