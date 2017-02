Maude-Aimée Leblanc joue 68 et se rapproche de la tête au Royal Adelaide

ADELAIDE, Australie - La Sherbrookoise Maude-Aimée Leblanc a joué l'une des meilleures rondes de la journée à l'Omnium féminin d'Australie, ce qui lui a permis de se rapprocher de la tête.

Leblanc a joué 68, cinq coups sous la normale, pour se retrouver avec un pointage cumulatif de 139, soit moins-7, qui lui permet d'occuper la sixième place à égalité, deux coups derrière la meneuse, Sarah Jane Smith.



L'Australienne a remis une carte de 67 dans des conditions venteuses au Royal Adelaide. Son pointage cumulatif de 139 lui donne un coup d'avance après deux rondes.



L'Américaine Lizette Salas a joué 70 pour s'approcher au deuxième rang, à égalité avec la Thaïlandaise Pornanong Phatlum (70), l'Américaine Marissa Steen (71) et la Suédoise Caroline Hewwall, qui a réussi des birdies à ses trois derniers trous pour jouer 69.



Meneuse à l'issue de la première ronde, Katherine Kirk partageait la tête jusqu'en toute fin de ronde, mais elle a inscrit un double bogey à son avant-dernier trou. Elle a finalement joué 74 et est à égalité avec Leblanc.



L'Ontarienne Brooke Henderson a de son côté remis une carte de 77 pour se retrouver à égalité, tout comme la première joueuse mondiale, la Néo-Zélandaise Lydia Ko, auteure d'un 75.



Alena Sharp, de Hamilton, a joué 69 pour se retrouver à égalité en neuvième place. Par contre, l'Albertaine Jennifer Ha n'a pu faire mieux que 78 et elle ne sera pas des rondes du week-end.



No 2 au monde et joueuse de l'année 2016 sur le circuit de la LPGA, la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn a joué une deuxième ronde consécutive de 72, tandis que la championne en titre, la Japonaise Haru Nomura, a suivi sa première ronde de 75 avec un pointage de 69 pour s'assurer de participer au deux dernières rondes.



La quintuple championne du tournoi Karrie Webb n'a pas été en mesure de faire de même: après un 76 la veille, elle a remis une carte de 73 et ne s'est pas qualifiée.