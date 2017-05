Matt Murray devant le filet ce soir

(98,5 Sports) - Mike Sullivan a choisi son gardien pour affronter les Sénateurs vendredi soir à Ottawa lors du quatrième match de la finale de l'Est. L'entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh opte pour Matt Murray.

Les Penguins de Pittsburgh ont confirmé la décision de l'entraîneur via leur site web vendredi midi.

Coach Sullivan confirms that Matt Murray will start in net for Game Four. pic.twitter.com/gLmedygJG0