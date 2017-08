Matt Joyce aurait utilisé des propos homophobes à l'endroit d'un spectateur

Mark J. Terrill / The Associated Press

Mark J. Terrill / The Associated Press

ANAHEIM, Calif. ? Les dirigeants des Athletics d'Oakland disent être en communication avec le bureau du commissaire du Baseball majeur au lendemain d'un incident impliquant le voltigeur Matt Joyce, accusé d'avoir émis des propos homophobes à l'endroit d'un spectateur lors du match de vendredi soir contre les Angels de Los Angeles.

Catherine Aker, porte-parole des Athletics, a confirmé l'information dans un courriel à l'Associated Press, précisant que le bureau du commissaire avait déclenché une enquête.



L'incident est survenu pendant la huitième manche du match remporté par les Angels 8-6, après que leur joueur de premier but C.J. Cron eut réalisé un beau jeu défensif à la suite d'un dur roulant de Joyce.



Selon le photographe Mark J. Terrill, de l'Associated Press, qui a entendu une partie de l'altercation, Joyce a lancé plusieurs insultes et émis un commentaire homophobe à l'endroit du spectateur au moment où il se dirigeait vers l'abri de joueurs, et l'a même invité à se battre.



Joyce a fait allusion à une accumulation de frustration et dit avoir lui-même été la cible de commentaires vulgaires et obscènes.