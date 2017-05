Matt Harvey est suspendu par les Mets

NEW YORK - Ayant enfreint les règles de l'équipe, le droitier Matt Harvey a été suspendu pour trois jours par les Mets de New York.

Il devait affronter les Marlins de Miami dimanche, au Citi Field, mais c'est plutôt le gaucher Adam Wilk qui sera sur la butte.



Le directeur général Sandy Alderson n'a pas voulu spécifier l'offense, disant seulement que la suspension avait commencé samedi, quand on a renvoyé Harvey chez lui.



Harvey a une fiche de 2-2 et une moyenne de 5,14. Il a permis six points à chacune de ses deux dernières sorties, s'inclinant à chaque fois.