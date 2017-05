Mathieu Joseph, des Sea Dogs, nommé joueur de la semaine

TORONTO - L'attaquant Mathieu Joseph, des Sea Dogs de Saint-Jean, a été nommé le joueur par excellence de la dernière semaine dans la Ligue canadienne de hockey.

Joseph a été préféré à Ethan Bear, des Thunderbirds de Seattle, et à Warren Foegele, des Otters d'Erie.



Joseph, un espoir du Lightning de Tampa Bay, a récolté deux buts et trois mentions d'aide en deux matchs. Son rendement a permis à son équipe de se bâtir une avance de 2-0 contre l'Armada de Blainville-Boisbriand en finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.



Joseph a amorcé la finale, vendredi, en marquant le but d'assurance, en plus d'obtenir deux mentions d'aide, dans un gain de 6-3. Le lendemain, il obtenait deux autres points, dont le but d'assurance, dans une victoire de 4-0.



Âgé de 20 ans, l'athlète de Chambly a amassé 36 buts et 44 mentions d'aide à sa quatrième campagne avec les Sea Dogs, le tout en 54 matchs. Depuis le début des séries éliminatoires, il a obtenu 13 buts et 14 mentions d'aide en 16 rencontres, un rendement qui lui conférait le deuxième rang avant le troisième match de la finale mardi soir.



Choix de quatrième ronde du Lightning en 2015, Joseph a représenté le Canada au Championnat du monde junior de l'IIHF en 2017.