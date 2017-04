Match 2 Canadiens-Rangers: à l'attaque !

Claude Julien

BROSSARD - Deuxième match de la série Canadien-Rangers, ce soir, au Centre Bell. Si le Tricolore est sorti fort lors du premier vingt du duel initial, il faut s'attendre èa ce que les attaquants montréalais soit encore plus hargneux pour enfiler le premier but de la soirée... et de la série dans leur cas.

La rencontre est présentée sur les ondes des stations de Cogeco Media, dèes 18h30, avec l'émission d'avant-match.

De son propre aveu, l'attaquant Phillip Danault n'a pa connu un fort match mercredi, à sa première participation à une rencontre de séries. Mais il se dit maintenant prêt pour la suite.

L'entraineur Claude Julien, lui, ne s'en fait pas sur le manque de production offensive de sa troupe. Il estime que les chances ont été là lors du premier affrontement.

Une tendance

«On essaie de trouver les moyens pour marquer des buts. On en a parlé (jeudi) matin, on a montré des choses qui vont peut-être nous aider. Mais il faut quand même donner le mérite à leur gardien. Il a réalisé des arrêts alors que si les bonds nous avaient été favorables, nous aurions marqué.»

Lors du jour 1 des séries, mercredi, des dix équipes, on a vu que 17 buts au total en 16 périodes de jeu.

«Ils n'en ont marqué qu'un contre notre gardien. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas un problème pour eux (le peu de buts marqués) et que c'en est un de notre côté», de conclure Julien.