Markov ratera les trois prochains matchs

Michel Therrien.

(98,5 Sports) - Ennuyé par une blessure à l'aine, le défenseur Andrei Markov n'a pas accompagné ses coéquipiers et ratera les trois prochains matchs des Canadiens.

Markov ne sera donc pas en uniforme contre le Ligntning à Tampa, mercredi soir, ni contre les Panthers de la Floride, jeudi, et face aux Penguins à Pittsburgh, samedi.

Andrew Shaw n'a pas accompagné l'équipe non plus, lui qui est toujours incommodé par une commotion cérébrale.

En revanche, David Desharnais et Alex Galchenyuk étaient de retour sur patins en matinée, à Brossard.

Galchenyuk est blessé depuis le 4 décembre, tandis que Desharnais est inactif depuis le 6 décembre.

Les Canadiens ont rappelé le défenseur Ryan Johnston, des IceCaps de St. John’s.

Petry, le candidat pour remplacer Markov

En l’absence de Galchenyuk et de Desharnais, certains attaquants comme Paul Byron et Phillip Danault ont pris la relève et ont atténué autant que possible leur perte.

Avec la blessure à Markov, ce sera maintenant au tour d’un défenseur de combler le vide et Michel Therrien voit en Jeff Petry le candidat tout désigné.

«Quand tu perds des éléments importants, tu t’attends à ce que certains augmentent leur jeu d’un cran, a déclaré l’entraîneur-chef des Canadiens. Un gars comme Jeff joue le meilleur hockey de sa carrière. C’est très encourageant pour sa confiance.»

Les Canadiens n’ont totalisé que trois buts à leurs deux derniers matchs qui se sont conclus par des défaites de 4-2 et de 2-1 contre le Wild du Minnesota et les Blue Jackets de Columbus avant le congé de Noël.

Therrien s’attend donc à une meilleure contribution offensive et là encore, il vise certains joueurs.

«Il va falloir que l’on soit plus productif. Un gars comme Radulov (Alexander) a fait beaucoup de bonnes choses pour notre équipe, a noté Therrien. Il va probablement y avoir des changements de trios pour le match de demain. Dans les cinq ou six derniers matchs, on n’a pas eu beaucoup de production à cinq contre cinq et en avantage numérique et on va prendre des décisions en conséquence.»

Les deux matchs des Canadiens disputés en Floride pendant la période fêtes représentent toujours un défi.

«Ce sont deux matchs de division. On a joué contre deux bonnes équipes dernièrement (Wild et Blue Jackets) et j’ai aimé la manière que nous avons joué. Là, on va affronter deux équipes de notre division, deux compétiteurs, c’est toujours des gros points. Il faut s’assurer d’avoir un autre bon effort demain (mercredi)», a-t-il mentionné.