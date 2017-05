Markakis et Freeman unissent leurs efforts pour vaincre les Blue Jays

TORONTO - Nick Markakis et Freddie Freeman ont combiné leurs efforts pour produire six points et les Braves d'Atlanta ont pris la mesure des Blue Jays de Toronto 10-6 lundi soir au Centre Rogers.

Justin Smoak a cogné un circuit de deux points en neuvième manche, mais ce fut trop peu, trop tard pour les Blue Jays (17-22), qui ont vu leur séquence victorieuse s'arrêter à cinq.



Bartolo Colon (2-4) a accordé trois points, dont deux mérités, et sept coups sûrs en cinq manches de travail. Du coup, il a remporté sa première victoire depuis le 16 avril et a permis aux Braves (14-21) de récolter un troisième gain à leurs quatre dernières sorties.



Markakis a permis aux Braves de prendre l'avance en première manche grâce à un simple bon pour deux points, après deux retraits, contre Mike Bolsinger (0-2).



En cinquième, alors que les Braves menaient 4-2, Markakis a ajouté un simple bon pour un point. Deux frappeurs plus tard, les Braves ont envoyé Bolsinger aux douches à la suite d'un simple productif d'Adonis Garcia.



Freeman a mis le match hors de portée avec un circuit de trois points contre Leonel Campos en sixième manche qui portait la marque 9-3.



Le 13e circuit de Freeman cette saison lui a permis de se hisser au premier rang, à égalité avec deux autres joueurs, pour le plus grand nombre de circuits dans la Ligue nationale.



Bolsinger a permis six points, dont cinq mérités, et huit coups sûrs en quatre manches et deux tiers. Il a inscrit trois retraits sur des prises et donné deux buts sur balles.