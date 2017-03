Marit Bjoergen remporte le départ de masse de 10 km en ski de fond à Québec

QUÉBEC - La Norvégienne Marit Bjoergen a remporté le départ de masse de 10 kilomètres aux Finales de la Coupe du monde de ski de fond de Québec, samedi matin, complétant ainsi sa saison parfaite sur la distance.

Bjoergen, qui est âgée de 36 ans, a franchi la distance en 24 minutes et 23,6 secondes. Elle a devancé au fil d'arrivée sa compatriote Heidi Weng, détentrice du gros globe de cristal, par 0,6 seconde, tandis que la Finlandaise Krista Parmakoski a complété le podium à 2,9 secondes derrière.



Même si elle a grimpé sur la deuxième marche du podium, Weng a confirmé son globe de cristal sur la distance avec une récolte de 905 points cette saison. Bjoergen a fini deuxième avec 804 points, et Parmakoski a suivi à 777.



Bjorgen avait gagné les trois départs de masse de 10 km précédents cette saison, à Ruka, Otepää et aux Championnats du monde de Lahti plus tôt en mars. De plus, elle était invaincue en cinq épreuves se déroulant en style classique (départs individuels et de masse).



Il s'agissait de sa première victoire en sol canadien en plus de 11 ans, après celle acquise lors du skiathlon de Vernon, en C.-B., en décembre 2005.



La meilleure canadienne fut Emily Nishikawa, de Whitehorse, au Yukon, avec une 37e place à 1:51,7 de Bjoergen. Cendrine Browne, de Saint-Jérôme, fut la meilleure fondeuse québécoise en vertu de son 41e rang.



Alex Harvey s'élancera sur la piste qui s'étend sur les plaines d'Abraham samedi après-midi, dans le cadre du départ de masse masculin de 15 km. Il tentera de signer une deuxième victoire en autant d'épreuves, après celle acquise vendredi au sprint en style libre.