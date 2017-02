Mario Tremblay très surpris de l'embauche de Julien

(98,5 sports) - Mario Tremblay n'a pas été surpris du congédiement de Michel Therrien, mais il a été étonné de l'embauche de Claude Julien.

«C’est malheureux à dire pour Michel, mais Marc Bergevin n’avait pas d’autre choix, a déclaré Tremblay aux Amateurs de sports. Je suis surpris que les Bruins aient donné la permission aux Canadiens pour que Julien puisse diriger l’équipe cette saison.»

Tremblay a mentionné que les performances de l’équipe et de Carey Price n’avaient pas aidé, mais comme d’habitude c’est le coach qui en payé la note.

«Le rendement de l’équipe n’était pas là, Michel c’est mon ami, mais il faut que l’équipe performe et l’équipe ne performait pas», a ajouté l’ex-joueur et entraîneur-chef des Canadiens.

Contrairement à la croyance populaire, Tremblay n’a pas été congédié de son poste d’entraîneur-chef des Canadiens, il a remis sa démission. Il connaît donc un peu ce que Therrien peut ressentir.

«C’est peut-être un soulagement pour Michel. Il a encore deux ans à son contrat. Personnellement, c’est un échec, ce ne n’est pas plaisant pour personne, mais dans le monde du sport ça prend des performances et Price comme n’importe quel autre joueur est responsable, a ajouté Tremblay. Michel va se reposer et le temps va arranger les choses.»

Pour ce qui est de Julien, Tremblay n’avait que de bons mots à dire pour celui qui a été congédié par les Bruins de Boston la semaine dernière.

«Marc a mis la main sur un bon entraîneur-chef. Claude connaît le tabac, il sait dans quoi il s’embarque. Il est un bon communicateur. Sans renier le travail que Michel a fait, ça va être bon pour les Canadiens, a-t-il indiqué. Weber et Price ont connu Claude à la Coupe du monde présentée en septembre.»

Tremblay a également dévoilé un petit secret concernant la rencontre que Bergevin a eue avec ses leaders (Price, Weber et Pacioretty) en Arizona la semaine dernière.

«J’ai appris que Michel avait été invité à la réunion, mais qu’il avait dit à Bergevin d’aller leur parler tout seul. La communication semblait être moins bonne entre Michel et Marc et entre Michel et les joueurs», a dit Tremblay.