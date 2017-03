Marc Trestman fait sauter la banque à Toronto

(98,5 Sports) - Marc Trestman peut dire merci à Jim Popp et au président des Argonauts, Michael Copeland.

En prenant les commandes à Toronto, il est devenu l'entraîneur le mieux payé de la Ligue canadienne de football.

Selon le site 3DownNation, cité dans The Gazette, le coach de 61 ans empochera 600 000$ et des poussières par année pour la durée de son contrat, soit trois saisons.

Généralement, les entraîneurs du circuit canadien sont payés entre 275 000$ et 400 000$. Ceux qui cumulent les fonctions de directeur général et d'entraîneur-chef peuvent commander un salaire de 500 000$, mais pas plus.

En fait, Trestman sera également mieux rémunéré que n'importe quel joueur de la LCF. Le plus haut salarié de la LCF serait le quart des Tiger-Cats de Hamilton, Zach Collaros, avec un salaire annuel de 500 000$.

Trestman possède un CV impressionnant dans la LCF, mais surtout dans la NFL. Il a occupé tous les postes, d'entraîneur des porteurs de ballon, des quarts, en passant par coordonnateur à l'attaque et entraîneur-chef avec une dizaine d'équipe au fil des décennies.

Le 28 février dernier, les Argonauts de Toronto ont annoncé avoir embauché Jim Popp et Marc Trestman, le même duo qui a remporté deux fois la coupe Grey à Montréal.