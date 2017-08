Malgré une suspension de deux mois, Errani maintient qu'elle n'a pas triché

MILAN - L'ancienne finaliste aux Internationaux de France Sara Errani a eu de la difficulté à contenir des larmes alors qu'elle a maintenu qu'elle n'avait pas triché, malgré une suspension de deux mois pour dopage.

La Fédération internationale de tennis a annoncé la suspension lundi, après qu'Errani eut testé positif au létrozole, une substance interdite, à la suite d'un test effectué en février.

Lors d'une conférence de presse, mercredi, Errani a répété avoir accidentellement consommé la substance par le biais d'une contamination de la nourriture préparée par sa mère. Cette dernière lutte contre un cancer du sein et son médicament contient du létrozole.

Âgée de 30 ans, Errani a affirmé qu'elle reviendra «plus forte que jamais» et qu'elle vivait «une situation difficile» pour sa famille, «mais nous sommes encore plus unis et je suis fière d'eux».

Errani, qui a réitéré plusieurs fois que le létrozole n'améliorait pas les performances, a aussi dit qu'elle n'a «rien fait de mal».

La suspension d'Errani prendra fin le 2 octobre.