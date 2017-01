Malgré un lent départ, Novak Djokovic passe au deuxième tour au Qatar

DOHA, Qatar — Le champion en titre de l'Omnium du Qatar, Novak Djokovic, a connu un lent départ, mais il a tout même eu le meilleur sur Jan-Lennard Struff 7-6 (1), 6-3. La deuxième tête de série tirait de l'arrière 4-0 dans la première manche avant de se mettre en marche et de créer l'égalité 5-5. Il a finalement trouvé son rythme dans le bris d'égalité, où l'Allemand classé 63e n'a gagné qu'un point.



Le Serbe a ensuite inscrit des bris dans le premier et dernier jeux de la seconde manche pour mettre fin au duel.



Djokovic fera face au deuxième tour à Horacio Zeballos, tombeur de Florian Mayer 6-7 (3), 6-4, 7-6 (9).



Quatrième tête de série, le Belge David Goffin a de son côté inscrit une victoire de 7-6 (4), 6-2 contre le Néerlandais Robin Haase.



Le favori, Andy Murray, disputera son premier match de simple mardi, face au Français classé 69e Jérémy Chardy.



Entre temps, il a disputé le double en compagnie de Mariusz Fyrstenberg. La paire s'est inclinée 6-2, 6-4 devant David Marrero et Nenad Zimonjic.