«Maintenant, je célèbre Gilles» -Joann Villeneuve

(98,5 sports) - Être la femme de Gilles Villeneuve et être la mère de Jacques Villeneuve a permis à Joann Villeneuve de vivre de l'intérieur les aléas du grand cirque automobile qu'est la Formule 1.

On a commémoré le 35e anniversaire de la mort de Gilles Villeneuve, la semaine dernière (8 mai), et malgré le temps, le nom de l’ex-pilote de Ferrari demeure toujours magique.

«Au début, il y avait beaucoup de peine, il y avait un deuil à vivre. Ensuite, j’ai changé ma façon de voir les choses et maintenant je célèbre Gilles», a déclaré Joann Villeneuve au micro des Amateurs de sports animés par Mario Langlois.

Plus tôt dans la journée, Joann Villeneuve avait été nommée première dame du Grand Prix du Canada au cours d’une cérémonie de Postes Canada qui dévoilait cinq timbres commémoratifs sur lesquels figurent cinq pilotes qui ont marqué la Formule un au pays au cours des 50 dernières années.

C’est connu, le célèbre pilote décédé le 8 mai 1982 était un véritable casse-cou, tant sur les routes du Québec ou d’Europe, qu’au volant de son hélicoptère, ou sur les circuits de la F1 et cela, sa femme l’acceptait d’emblée.

«J’étais la seule personne à lui faire confiance quoi qu’il fasse», a confessé Joann Villeneuve.

La carrière de son mari en F1 a été de courte durée (moins de cinq ans), mais par la suite, c’est son fils qui lui a fait revivre de grandes émotions en épousant la carrière de son père.

Et dès l’arrivée de Jacques en F1, les comparaisons entre le fils et le père n’ont pas tardées.

«Je comprenais les comparaisons entre Gilles et Jacques. Gilles a été le premier à faire connaître la F1, mais Jacques a été mal perçu et cela je ne comprenais pas pourquoi, a-t-elle ajouté. Jacques a toujours trouvé difficile ces comparaisons, mais il l’a fait avec grâce et élégance.»