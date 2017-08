«Ma priorité c'était l'Impact, c'est bien de revenir à la maison.» (vidéo)

(98,5 Sports) - C'était devenu un secret de polichinelle depuis quelques jours, c'est maintenant devenu une réalité : le milieu de terrain québécois de 22 ans, Samuel Piette est officiellement devenu un joueur de l'Impact e Montréal, jeudi.

Le natif de Repentigny a livré ses impressions à Jérémie Rainville aux Amateurs de sports jeudi en fin d’après-midi.

C’est d’abord un sentiment de soulagement qu’a ressenti Piette, jeudi, puisque son transfert à Montréal était dans l’air depuis plusieurs semaines, surtout après ses performances en Gold Cup avec la sélection canadienne.

Soulagement puisqu’il y a eu beaucoup d’étapes administratives avant de pouvoir officialiser le transfert même si Piette savait depuis quelque temps qu’il rentrait à la maison.

«La dernière fois qu’on s’est parlé, je ne t’avais pas menti, je n’avais pas encore parlé à mon agent, a-t-il rappelé à l’animateur. Le lendemain j’ai parlé à mon agent et c’est là qu’il m’a dit qu’en effet l’Impact l’avait contacté et qu’ils essayaient de trouver une entente.»

Piette a confié que son agent l’avait informé que quelques clubs de la MLS avaient manifesté leur intérêt pour lui.

«Quand il m’a dit Montréal, je lui ai dit que c’est ce qui me tentait le plus étant donné que c’est ma ville, a-t-il dit. Je luis a dit que ma priorité c’était l’Impact de Montréal, si l’offre était bonne. C’est bien de revenir à la maison.»

Il est conscient qu’il y avait beaucoup de pression de la part des partisans et des médias pour que le Bleu-Blanc-Noir l’embauche.

«Je suis québécois, un jeune joueur, dit-il. Honnêtement, je ne me mets pas de pression. J’arrive ici en tant que nouveau joueur, il faut que je fasse mes preuves. Je sais que je ne jouerai pas comme partant dès le début et que ce n’est pas moi la force de l’équipe, et je ne veux pas l’être non plus.»

Il comprend qu’il y a beaucoup d’attentes à son sujet, mais que cela fait partie du sport, d’autant qu’il est un joueur local.

«Si je joue comme je sais le faire, ça devrait bien aller, affirme-t-il. Je suis un joueur au profil défensif en milieu de terrain. Je suis un joueur agressif qui aime récupérer les ballons.»

Il met en garde les partisans (et les médias) qui s’attendraient à des feux d’artifice de sa part sur la surface de jeu.

«Je suis travaillant, ce n’est pas moi qui vais donner un gros show avec des prouesses et des trucs techniques incroyables. prévient-il. Mon jeu est simple, je vais essayer de faire des trucs efficaces pour aider l’équipe.»

Il admet toutefois ne pas être en mesure pour l’instant de comparer les niveaux de jeu de la 3e division espagnole où il évoluait avec le Club Deportivo Izarra et la MLS.

«Je connais un peu à cause de la Gold Cup, a-t-il dit au sujet du jeu en MLS. On a affronté plusieurs joueurs de la MLS. De ce que je vois aujourd’hui, les entraînements sont assez intenses, assez physiques, les joueurs sont en très bonnes conditions. Je dois attendre de jouer mon premier match pour bien comparer.»

Samuel Piette a apprécié son premier contact avec son nouvel entourage.

«Les gars m’ont accueilli les bras ouverts, a-t-il raconté. Je connaissais déjà quelques gars. Le fait que je parle trois langues, le français, l’anglais et l’espagnol je me suis bien entendu avec tout le monde.»

Pour ce qui de son entrée dans la formation, il sera disponible dès samedi soir alors que l’Impact reçoit Orlando City SC au Stade Saputo.

Le premier point de presse de Samuel Piette avec l'Impact