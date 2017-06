Lovitz prêt à remplacer Oyongo

MONTRÉAL - Daniel Lovitz s'est présenté au camp de l'Impact de Montréal en février avec une simple invitation, à la recherche d'un emploi.

Et il est maintenant l'arrière latéral gauche partant.



Lovitz a hérité du poste quand le coloré Ambroise Oyongo s'est blessé au genou droit samedi dans un match avec la sélection camerounaise.

Oyongo a été opéré plus tôt cette semaine pour réparer une rupture d'un tendon patellaire et il sera absent pendant au moins six mois.



La même journée, Lovitz remplaçait déjà Oyongo dans la formation de l'Impact, aidant l'équipe à arracher un verdict nul de 1-1 au Sporting Kansas City.

Puisque l'Impact ne compte pas d'autre arrière latéral gauche dans sa formation, Lovitz, un ancien défenseur et milieu de terrain du Toronto FC, aura l'occasion de s'imposer.



«Je suis prêt et c'est une occasion que j'attendais depuis longtemps, a-t-il raconté mercredi. Je ne vais pas broncher. Je vais seulement foncer vers l'avant.»



Il effectuera un deuxième départ consécutif samedi, quand l'Impact rendra visite à l'Orlando City SC.



L'entraîneur adjoint Jason Di Tullio a confiance de voir l'Américain âgé de 25 ans répondre aux attentes.



«C'est difficile de perdre un joueur comme Ambroise, mais quand vous regardez notre équipe et quand vous voyez comment Daniel Lovitz travaille chaque jour, ça rend le personnel plus à l'aise, a mentionné Di Tullio. Nous ne pouvons pas remplacer Ambroise, mais Lovitz amène quelque chose de différent au groupe et nous savons que nous pouvons lui faire confiance.»



Lovitz n'a peut-être pas la même vitesse ou le même flair offensif qu'Oyongo, l'un des meilleurs dans la MLS à sa position, mais il est un joueur combatif avec une certaine expérience.



«C'est bien de ne pas ressentir la pression de ne pas savoir quand vous allez jouer votre prochain match, a noté Lovitz. Je ne m'attends pas à ce que j'en perde mon côté combatif. C'est quelque chose dont je suis fier. Ça nous aide à gagner des matchs.»



Quand l'Impact a perdu les services de Donny Toia au repêchage d'expansion l'hiver dernier, l'équipe a perdu son seul réserviste d'expérience pour appuyer Oyongo.



Lovitz venait d'être libéré par le TFC après trois saisons et 41 rencontres, dont 13 comme partant.



Le natif de Wyndmoor, en Pennsylvanie, a d'abord participé au camp des Whitecaps.

Quand il a été retranché, il a accepté un essai de 10 jours avec l'Impact et il a suffisamment impressionné pour recevoir un contrat d'une saison et une option pour deux saisons de plus.



Avec le TFC, Lovitz a surtout été utilisé comme milieu de terrain, mais il a aussi été employé dans une position plus reculée tard en saison.

L'Impact le voit principalement comme un arrière latéral, même s'il a parfois été utilisé comme milieu lors de ses huit sorties cette saison.



«C'est un poste où je suis à l'aise, a dit Lovitz de la position d'arrière latéral. Mais je n'y ai jamais joué souvent.



«Les responsabilités sont un peu différentes, mais depuis que je suis ici, c'est plus constant et j'ai pu trouver mes repères. J'ai surtout dû m'habituer à l'aspect défensif, mais c'est quelque chose d'assez naturel chez moi.»



À Orlando, l'Impact sera également privé de son arrière latéral droit Chris Duvall, qui purgera une suspension d'une partie pour avoir écopé un carton rouge face au Sporting.

Le vétéran Hassoun Camara devrait obtenir le départ.



Par ailleurs, le milieu de terrain Ballou Tabla pourrait être de retour dans la formation, lui qui avait vu son nom être rayé après la période d'échauffement à Kansas City.

L'Impact pourrait toutefois préférer ne pas prendre de risque avec sa nouvelle sensation puisque l'équipe aura un calendrier assez chargé au cours des prochaines semaines.