Lindgren obtient un quatrième blanchissage

SAINT-JEAN, T.-N.-L. - Charlie Lindgren a récolté son quatrième jeu blanc de la saison pour permettre aux IceCaps de Saint-Jean de l'emporter 2-0 face aux Americans de Rochester, samedi.

Les IceCaps (31-25-8) ont pris rapidement les devants en première période et ils ont réduit les Americans (24-36-2) au silence durant les 60 minutes de jeu.



Charles Hudon a ouvert la marque en inscrivant son 23e but de la saison avec des aides de Keegan Lowe et Josiah Didier. Il l'a fait en logeant un tir dans le coin supérieur droit du filet adverse.



Quelques minutes plus tard, Chris Terry a profité d'un avantage numérique pour creuser l'écart, en déjouant Linus Ullmark d'un tir sur réception. Lindgren a bloqué 25 tirs pour permettre aux IceCaps de conserver leur avance.



Ullmark a repoussé 27 des 29 rondelles dirigées vers lui, mais les Americans n'ont pu capitaliser. Les hommes de Dan Lambert n'ont profité d'aucun avantage numérique en trois occasions.