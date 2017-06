Lewis Hamilton décroche la position de tête au GP du Canada

Le reportage de notre journaliste Philippe Bonneville

MONTRÉAL - Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a décroché la position de tête à l'issue de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 du Canada, samedi.

Hamilton a signé un chrono d'une minute et 11,459 secondes, lui octroyant du même coup la pole position pour la troisième fois consécutive sur le circuit Gilles-Villeneuve, où il a triomphé en 2015 et 2016.

Il s'agissait également de sa 65e position de tête en carrière en F1, lui permettant de rejoindre le Brésilien Ayrton Senna au deuxième rang de l'histoire, derrière Michael Schumacher (68).

Hamilton convoitera dimanche une troisième victoire cette saison, après celles acquises aux Grands Prix de Chine et d'Espagne.

Le pilote Ferrari Sebastian Vettel s'élancera à ses côté sur la première ligne de la grille de départ, après lui avoir concédé 0,330 seconde. Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, partira troisième, aux côtés de l'autre pilote de la 'Scuderia', Kimi Raikkonen.

Vettel, quadruple champion du monde, domine présentement le classement des pilotes avec une récolte de 129 points, soit 25 de plus que Hamilton. Bottas est troisième avec 75 points, et Raikkonen suit au quatrième rang à 67.

Les pilotes Red Bull Max Verstappen et Daniel Ricciardo ont pris les sixième et septième places, respectivement à 0,944 et 1,098 seconde de Hamilton.

Le top-10 a été complété dans l'ordre par Felipe Massa (Williams), Sergio Perez (Force India), Esteban Ocon (Force India) et Nico Hulkenberg (Renault).

Fernando Alonso, qui connaît une saison cauchemardesque chez McLaren, a souffert d'une perte de puissance du moteur Honda en Q2 et n'a pu tenter de se faufiler dans le top-10. Il partira 12e.

De son côté, Lance Stroll n'a pu franchir Q1 et en conséquence il s'élancera de la 17e place sur la grille de départ.

Q1 s'est conclue avec la sortie de piste du pilote Sauber Pascal Wehrlein, à l'entrée des 'S' de Senna, après que l'arrière de sa voiture eut percuté de plein fouet la barrière de sécurité. L'Allemand n'a pas été blessé, et la télévision l'a même montré alors qu'il retournait, sur une motocyclette, vers les garages de l'équipe suisse. Wehrlein prendra le départ de la 20e et dernière position.

La séance de qualifications s'est déroulée sous un ciel ensoleillé, sans la moindre brise, et le thermomètre indiquait 22,3 degrés Celsius. Pour cette raison, la totalité des pilotes ont préféré les gommes ultra tendres, réputées plus adhérentes et plus performantes sur le circuit Gilles-Villeneuve.