«Leur vitesse nous a donné beaucoup de problèmes» - Biello

(98,5 sports) - L'entraîneur-chef de l'Impact reconnaissait que la vitesse du FC Dallas avait complètement mystifié ses joueurs.

«On a beau avoir pris l’avance 1-0 en première demie, leur vitesse nous a donné beaucoup de problèmes, a déclaré Biello. On a fait des erreurs et en plus d’avoir des problèmes avec leur vitesse, on a eu de la difficulté à profiter des ouvertures.»

Biello a admis que le FC Dallas représentait la meilleure équipe que l’Impact avait affrontée cette saison.

«Ils nous ont pressés, ils nous ont mis en difficulté. On a obtenu quelques chances, mais pas des chances claires. Ballou et Salzar n’ont jamais été capables d’être à un contre un.»

Selon Biello, son équipe doit s’améliorer afin d’être capable de jouer contre ces équipes.

«On veut faire partie des meilleures équipes et on regarde comment ces équipes-là jouent, a expliqué Biello. Ce soir, il nous manquait cette exécution au centre et en défense. On manquait de rythme et de synchronisme. Il faut être capable de jouer contre la pression. Ils nous ont fermé la porte et on n’a pas été capable de terminer nos actions. Ils étaient combatifs.»

Biello a indiqué que les siens n’avaient pas été assez rapides pour s’emparer du ballon et leurs adversaires avaient profité de leur vitesse pour le prendre et organiser des contre-attaques.

«Notre récupération n’a pas été forte et quand tu n’as pas le ballon, tu ne peux pas contre-attaquer, tandis qu’eux, ils l’ont très bien fait», a-t-il fait remarquer.

À la 59e minute, Biello a fait une double substitution. Il a fait entrer Patrice Bernier à la place de Michael Salazar et Ignacio Piatti a remplacé Calum Mallace.

«Salazar m’a dit à l’entracte qu’il était fatigué et c’est la raison que je l’ai remplacé au début de la deuxième demie, a révélé Biello. Bernier arrivait de la Gold Cup et Piatti revenait d’une blessure. On détenait l’avance et on espérait une étincelle, mais ça n’a pas marché, ils ont marqué deux buts rapides.»