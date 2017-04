«Leur gardien a été leur meilleur joueur» - Claude Julien

(98,5 Sports) - L'issue d'une série éliminatoire se joue parfois sur des détails. L'entraîneur du Canadien Claude Julien avait probablement cette impression à la suite de l'élimination des siens.

« Ce fut une série très serrée avec des matchs qui se sont presque toujours terminés avec un écart d'un but, a rappelé Julien, d'entrée de jeu.

« Je pense qu'on s'est quand même buté à un gardien qui était à point et nous avons eu beaucoup de difficultés à marquer des buts. C'est une des choses qui a fait la plus grande différence.

« On a tout fait pour marquer, mais on s'est buté à un gardien qui a été, sans l'ombre d'un doute, leur meilleur joueur ».

Est-ce que le Canadien avait les éléments pour se rendre loin en séries éliminatoires?

« Je l'avais dit avant le début des séries que pour se rendre loin, il fallait jouer notre meilleur hockey et avoir un peu de chance. On regarde à l'arrêt qu'il (Henrik Lundqvist) a fait sur Plekanec à la toute fin. À chaque fois que nous avions besoin d'un 'break', nous ne l'avons pas vraiment eu.

« Les gars de l'autre côté on beaucoup d'expérience. »

Relativement au blâme que Max Pacioretty a pris sur ses épaules, Julien a simplement dit: « C'est un capitaine qui prend ses responsabilités. »

N'empêche, il n'est pas facile gagner une série avec 11 buts en six matchs. L'attaque du Canadien a été muselée par Henrik Lundqvist et les Rangers. Mais, au fond, Carey Price a accordé un seul but de plus que son rival.



« Si c'était la situation inverse, est-ce qu'on dirait que nous sommes bons?, a rétorqué Julien. C'est ça les séries, c'est une question de centimètres. Une petite erreur peut s'avérer très coûteuse.»



« Nous avons obtenu des chances, mais nous avons manqué de finition. »

Du côté des vainqueurs, les Rangers se félicitaient d'avoir redressé la situation après avoir été dominés lors du troisième match.

« Nous n'avions pas bien joué lors du troisième match, a admis l'entraîneur des Rangers, Alain Vigneault. Nos gars ont répondu en travaillant fort et en jouant de la bonne manière.



« Il faut donner le mérite au Canadien, qui s'est bien battu et ce fut une série très serrée. Cependant, notre gardien a réussi des arrêts dans les moments importants. »

(Avec La Presse canadienne)