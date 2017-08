Les Yankees inscrivent le nom de Matt Holliday sur la liste des blessés

CLEVELAND - Les Yankees de New York ont inscrit le nom du frappeur de puissance Matt Holliday sur la liste des blessés pour dix jours en raison de douleurs au bas du dos.

Cette décision était prévisible puisque le frappeur de choix s'était blessé au dos en effectuant un élan vendredi soir. Il n'a pas joué samedi dans la victoire de 2-1 des Yankees contre les Indians de Cleveland afin de se soumettre à des traitements et d'être examiné par les thérapeutes de l'équipe.



Holliday frappe pour seulement ,136 avec un circuit et quatre points produits depuis le 14 juillet. Avant samedi, il n'avait réussi que quatre coups sûrs en 23 présences à la plaque.



Le club new-yorkais a rappelé le joueur de premier but Garrett Cooper du club-école AAA de Scranton/Wilkes-Barre afin de le remplacer dans la formation.



Le vétéran âgé de 37 ans a frappé pour une moyenne de ,229 avec 16 circuits et 51 points produits en 88 rencontres. Il s'agit de son deuxième séjour à l'infirmerie. Il a raté les 14 derniers matchs de la première moitié de la saison en raison d'une infection virale.