Les Yankees dominent le classement de Forbes pour une 20e année d'affilée

NEW YORK - Pour une 20e année consécutive, les Yankees de New York viennent au premier rang du classement de la valeur des équipes du Baseball majeur établi par le magazine Forbes, tandis que les Rays de Tampa Bay occupent le dernier échelon.

Selon Forbes, la valeur des «Bombardiers du Bronx» serait de 3,7 milliards $ US, une appréciation de neuf pour cent par rapport à l'an dernier. Les Dodgers de Los Angeles suivent, à 2,75 milliards $, en hausse de 10 pour cent.



Les Red Sox de Boston viennent au troisième rang à 2,7 milliards $, suivis des Cubs de Chicago (2,675 milliards $), des Giants de San Francisco (2,65 milliards $) et des Mets de New York (2 milliards $).



À l'autre bout du spectre on retrouve les Rays, qui ont tout de même connu une appréciation de 27 pour cent de leur évaluation à 825 millions $. Les Athletics d'Oakland (880 millions $), les Reds de Cincinnati (915 millions $) et les Indians de Cleveland (920 millions $) les précèdent.



Les Marlins de Miami, que Jeffrey Loria aurait aimé vendre à la famille Kushner pour 1,6 milliard $ en février, ne vaudraient que 940 millions $ selon Forbes, au 24e rang.



La valeur moyenne d'une équipe a bondi de 19 pour cent pour se situer à 1,54 milliard $. Forbes attribue l'appréciation à la hausse de la valeur des équipes aux nouvelles lucratives ententes de droits de retransmissions locaux, ainsi qu'à une «hausse de profitabilité».



Le classement complet peut être consulté au forbes.com/mlb.