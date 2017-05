Les Sea Dogs remportent la coupe du Président

BOISBRIAND - Matthew Highmore a récolté un but et deux passes et les Sea Dogs de Saint John ont dominé l'Armada de Blainville-Boisbriand 5-1, mercredi, balayant ainsi la finale de la LHJMQ pour devenir les champions du circuit Courteau.

Le capitaine Spencer Smallman a inscrit un doublé, tandis que Bokondji Imama et Simon Bourque ont aussi marqué pour le club des Maritimes. Callum Booth a effectué 20 arrêts, n'étant battu que par Pierre-Luc Dubois. Samuel Montembeault a bloqué 29 tirs dans une cause perdante.



Mathieu Joseph a inscrit quatre mentions d'aide pour atteindre 32 points en séries (13 buts et 19 passes). Il a été le plus productif de la ligue à ce niveau, un point devant Alex Barré-Boulet, de l'Armada.



Il s'agit d'une troisième coupe du Président pour les Sea Dogs, également champions en 2011 et 2012.



Les Sea Dogs ont dominé la LHJMQ avec 102 points en saison régulière, neuf de plus que leurs plus proches poursuivants, les Huskies de Rouyn-Noranda.



La coupe Memorial se tiendra à Windsor du 19 au 28 mai. Les Spitfires vont lutter contre les champions des trois circuits juniors majeurs du Canada. La finale de la Ligue de l'Ontario oppose Erie à Mississauga et dans l'Ouest, Seattle est confronté à Regina.



Le trophée Guy Lafleur, qui va au joueur le plus utile des séries, a été remis au défenseur Thomas Chabot, des Sea Dogs.



Imama a fait mouche dans la huitième minute du match avec un revers du cercle droit, du côté rapproché. Smallman a doublé l'avance en fin de premier tiers, avec les siens en avantage d'un homme. Les Sea Dogs ont obtenu huit supériorités, dont trois en première période.



Dubois a semé un peu d'espoir au Centre d'excellence Sports Rousseau à 13:53 au deuxième vingt, grâce à un tir des poignets du coeur de la zone adverse. Bourque a toutefois redonné deux buts de coussin aux Sea Dogs avant la fin de l'engagement.



En troisième période, un cinq contre trois a permis à Smallman de compléter son doublé, à 5:16. Highmore a mis la touche finale à l'aide d'un tir des poignets, avec un peu moins de cinq minutes au cadran.