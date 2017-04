Les Saints s'entendent avec Adrian Peterson

LA NOUVELLE-ORLÉANS - Le demi offensif et joueur autonome Adrian Peterson se serait entendu pour deux saisons avec les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Les Saints n'ont pas encore confirmé l'entente, mais Peterson a indiqué à ESPN qu'il avait accepté une offre du club louisianais.

Peterson a passé ses 10 saisons dans la NFL avec les Vikings du Minnesota, amassant 1000 verges ou plus sept fois et plus de 2000 verges en une occasion, en 2012.

Il n'a toutefois disputé que trois rencontres la saison dernière avant d'être forcé à l'inactivité en raison d'une blessure au genou. Il avait aussi raté 15 matchs en 2014 après avoir offert un plaidoyer de non-contestation à une accusation de voies de fait mineures sur son fils, alors âgé de 4 ans.

À sa dernière saison complète, en 2015, Peterson a amassé 1485 verges de gains au sol et 11 touchés.

En carrière, Peterson a porté le ballon 2418 fois pour des gains de 11 747 verges et 97 touchés. Il a également capté 241 passes pour 1945 verges et cinq touchés.