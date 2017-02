Les Royals consentent 16 M$ à Jason Hammel

KANSAS CITY, Mo. - Jason Hammel sait qu'il ne serait pas à Kansas City si l'organisation des Royals n'avait pas été affligée par une tragédie.

Le lanceur droitier de 34 ans, qui a accepté un pacte de deux saisons d'une valeur globale de 16 millions $ US avec la formation de la Ligue américaine, l'a affirmé clairement.



«Je me dois d'offrir mes condoléances aux partisans des Royals et à la famille Ventura, a déclaré Hammel mercredi, en faisant allusion à l'accident de la route qui a coûté la vie au lanceur Yordano Ventura, le mois dernier, en République dominicaine. ?Je crois sincèrement que sans ce malheureux décès, nous ne nous parlerions pas aujourd'hui.»



Le directeur général des Royals, Dayton Moore, a corroboré les dires de Hammel.



«C'est sûr que nous n'étions pas à la recherche d'un lanceur, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse visant à présenter le nouveau membre de l'équipe, bien que nous étions des fans de Jason depuis un certain temps déjà et que nous savions qu'il représentait une option. Honnêtement, nous avons été très surpris qu'il soit encore disponible. Une fois que nous étions remis du choc de la perte de Yordano, nous devions aller de l'avant.»



5 millions en 2017, 9 millions en 2018

«Nous avons une saison de baseball à jouer, une équipe dont nous sommes responsables, des joueurs envers qui nous avons des responsabilités et des partisans dont nous devons nous occuper aussi, a ajouté Moore. Tous nos dépisteurs et tous les membres de la direction ont conclu qu'il y avait un joueur de disponible qui nous rendra bien meilleurs.»



Hammel touchera 5 millions$ en 2017 et 9 millions$ la saison prochaine. L'entente inclut aussi une clause optionnelle mutuelle pour 2019, assortie d'un rachat à 2 millions $.



Hammel pourrait aussi recevoir un montant additionnel de 250 000$ s'il atteint le cap des 200 manches, un plateau qu'il n'a jamais franchi en 11 saisons dans les Ligues majeures.



Hammel rejoindra les gauchers Danny Duffy et Jason Vargas, ainsi que le droitier Ian Kennedy dans la rotation de partants des Royals. L'identité du cinquième partant sera déterminée pendant le camp printanier.



Assignation et transaction

Pour faire une place à Hammel dans leur formation de 40 joueurs, les Royals ont désigné le droitier Alec Mills pour assignation.

Plus tard mercredi, les Royals ont échangé Mills aux Cubs de Chicago en retour de Donnie Dewees, un voltigeur de 23 ans qui a évolué à deux niveaux de la classe A l'an dernier.



L'addition de Mills fait en sorte que les Cubs ont désigné pour assignation le lanceur gaucher David Rollins.