Les Red Wings remportent un match de fous

DÉTROIT - Thomas Vanek et Frans Nielsen ont marqué en tirs de barrage pour permettre aux Red Wings de Detroit de l'emporter 6-5 face aux Bruins de Boston, mercredi.

Les Red Wings ont comblé des déficits de 3-0 et de 4-1 en première période, et avec 3:04 à faire en temps réglementaire, Gustav Nyquist a touché la cible pour créer l'égalité.

En fusillade, Tuukka Rask et Petr Mrazek ont repoussé les premiers tirs auxquels ils ont fait face avant que Vanek et Brad Marchand ne marquent pour les Bruins. Nielsen a aussi touché la cible lors de la troisième tentative des siens.



Les Bruins ont dominé d'entrée de jeu avant de rater une chance de garder les Red Wings à distance au classement.



Frank Vatrano a marqué deux buts pour les Bruins tandis que Brandon Carlo, Patrice Bergeron et Adam McQuaid ont aussi trouvé le fond du filet. Dylan Larkin, Xavier Ouellet, Andreas Athanasiou, Tomas Tatar et Gustav Nyquist ont donné la riposte pour les Wings.