Les Red Wings mettent la main sur Daley

DETROIT - Les Red Wings de Detroit ont comblé un besoin dès l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH, samedi, en offrant un contrat de trois ans d'une valeur de 9,5 millions $US au vétéran défenseur Trevor Daley.

Daley a contribué à la conquête de la coupe Stanley des Penguins de Pittsburgh le mois dernier, après avoir récolté cinq points en 21 matchs éliminatoires.



Le hockeyeur âgé de 33 ans viendra stabiliser la défensive des Red Wings. L'équipe du Michigan a été écartée des séries éliminatoires pour la première fois depuis 1990, en partie à cause de sa faiblesse à la ligne bleue.



Daley a marqué 78 buts et récolté 200 mentions d'aide en 894 matchs répartis sur 13 saisons en carrière dans la LNH. Il a essentiellement joué pour les Stars de Dallas, avant de se joindre successivement aux Blackhawks de Chicago et aux Penguins au cours des deux dernières campagnes.