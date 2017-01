Les Red Sox retireront le numéro de David Ortiz

BOSTON - Les Red Sox de Boston rendront hommage à David Ortiz en retirant son numéro 34 le 23 juin.

L'équipe a indiqué jeudi qu'une cérémonie précédera la rencontre face aux Angels de Los Angeles. Les Red Sox avaient affirmé avant sa dernière rencontre de saison régulière à Fenway Park l'an dernier que son nunméro serait retiré dès 2017.



Reconnu pour ses énormes coups de circuit et ses performances plus qu'opportunes en séries éliminatoires, Ortiz est rapidement devenu l'un des favoris de la foule au cours de ses 14 saisons passées à Boston.



Celui qui a participé à 10 matchs des étoiles et remporté trois fois la Série mondiale a mis un terme de sa carrière à l'âge de 40 ans l'automne dernier, après que les Red Sox eurent été balayés en série de division de l'Américaine par les Indians de Cleveland. Il a quitté le Baseball majeur de brillante façon, récoltant 38 circuits, le plus haut total pour un joueur de 40 ans à sa dernière campagne.



Ses 438 circuits dans l'uniforme des Red Sox le placent au deuxième de l'histoire de l'équipe, derrière les 521 de Ted Williams.



Ortiz a conclu sa carrière de 20 saisons avec les Twins du Minnesota et les Red Sox avec une moyenne de ,286/,380/,552, 541 circuits et 1768 points produits. Il a remporté sept fois le Bâton d'Argent et terminé cinq fois parmi le top-5 au scrutin du joueur par excellence de l'Américaine entre 2003 et 2007.