Les Raptors sont assurés du troisième rang dans l'Est, au minimum

Seth Wenig / The Associated Press

NEW YORK - DeMar DeRozan a récolté 35 points et les Raptors de Toronto ont battu les Knicks de New York 110-97, dimanche.

DeRozan a réussi 26 points en première demie, qui s'est soldée avec New-York en avance par trois points, 55-52.



Toronto a repris l'avantage par un point après 36 minutes, avant de dominer le dernier engagement (une poussée de 22-7, notamment).



PJ Tucker a donné un dur coup avec un tir de trois points qui portait l'avance des visiteurs à 95-82, avec six minutes au cadran.



Kyle Lowry a fourni 17 points et 11 passes pour les Raptors, victorieux à leurs trois derniers matches (et cinq fois depuis six rencontres).



Le groupe de Dwane Casey va terminer la saison régulière mercredi soir, à Cleveland.



Les Raptors (50-31) sont assurés au minimum du troisième rang dans l'Est. Ils peuvent ravir la deuxième place aux Celtics mais pour cela, ils doivent battre les Cavaliers et compter sur deux revers de plus pour Boston.



Washington est quatrième, tandis que cinq clubs bataillent pour les positions 5 à 8 (Atlanta, Milwaukee, l'Indiana, Chicago et Miami).



Pour la première fois en 22 ans d'existence, les Raptors ont connu deux saisons de suite avec au moins 50 gains (56 la saison dernière).



Willy Hernangomez a dominé avec 24 points pour les Knicks, qui perdaient un troisième match d'affilée.