Les Raptors mettent fin à leur série de 5 revers

TORONTO - Kyle Lowry a inscrit 32 points et les Raptors de Toronto ont mis fin à une série de cinq défaites en venant à bout des Bucks de Milwaukee par la marque de 102-86, vendredi.

Norman Powell a ajouté 19 points pour les Raptors, qui étaient privés de DeMar DeRozan pour un troisième match d'affilée. Jonas Valanciunas a accumulé huit points et 11 rebonds.



Jabari Parker a été le plus productif du côté des Bucks avec 21 points, tandis que Giannis Antetokounmpo en a accumulé 19.



DeRozan est ennuyé par une entorse à une cheville, mais Lowry et compagnie ont bien fait sans lui vendredi.



Lowry a orchestré une poussée de 31-6 au premier quart qui a permis aux Raptors de se forger leur avance la plus importante du match - 19 points. Mais les Bucks n'ont pas baissé les bras et les Raptors menaient seulement 77-70 avant le dernier quart.



Un panier de trois points de Rashad Vaughn avec 5:11 à faire a réduit l'avance des Raptors à neuf points, mais les Bucks n'ont pas été en mesure de compléter la remontée.