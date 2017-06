Les Rangers placent le nom du 1er but Mike Napoli sur la liste des blessés

ARLINGTON, Texas - Les Rangers du Texas ont placé le nom du joueur de premier but Mike Napoli sur la liste des blessés pour une période de dix jours en raison d'une élongation au bas du dos.

La direction de l'équipe a posé ce geste mardi avant son match contre les Mets de New York.



Napoli n'a pas joué depuis qu'il a quitté la rencontre de samedi contre les Astros de Houston après quatre manches.



À son troisième séjour avec les Rangers, Napoli affiche une moyenne de ,192 avec 11 circuits et 25 points produits en 51 matchs. Il a cogné huit circuits en mai.



Par ailleurs, les Rangers ont réactivé de la liste des blessés le lanceur gaucher Dario Alvarez, inactif depuis le 26 mai à la suite d'une élongation au coude.



Alvarez, un ancien porte-couleurs des Mets, affiche un dossier de 2-0 et une moyenne de points mérités de 3,48 en 13 sorties en relève cette saison.