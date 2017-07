Les Predators offrent 64 M $ à Ryan Johansen

NASHVILLE - Les Predators de Nashville ont conclu une entente de huit ans avec le joueur de centre Ryan Johansen, un pacte d'une valeur de 64 millions US $.

Le directeur général et le président des opérations hockey David Poile en a fait l'annonce vendredi. Johansen obtiendra un salaire annuel d'environ 8 millions $ par année, et ce, jusqu'en 2024-25.

Âgé de 24 ans, Johansen a récolté 61 points, dont 14 buts et 47 mentions d'aides, en 82 matchs la saison dernière avant d'en ajouter 13 autres en 14 parties éliminatoires. Il avait ensuite été contraint de rater la série finale de la Coupe Stanley en raison d'une blessure nécessitant une opération.



Acquis par les Predators le 6 janvier 2016 des Blue Jackets de Columbus en retour du défenseur Seth Jones, Johansen a pris part à 124 matchs de saison régulière dans l'uniforme des Predators, totalisant 22 buts, 73 mentions d'aide et 95 points durant cette séquence.



En 28 rencontres éliminatoires, l'athlète originaire de Vancouver, en Colombie-Britannique, a récolté sept buts, 14 aides et 21 points.



Quatrième choix au total lors du repêchage de 2010, Johansen a également participé au match des étoiles en 2015.