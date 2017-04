Les Phillies honoreront Pete Rose au Mur de la renommée

PHILADELPHIE - Pete Rose sera admis au Mur de la renommée des Phillies de Philadelphie au cours d'une cérémonie le 12 août, avant un match face aux Mets de New York.

Rose, le meilleur frappeur de coups sûrs de l'histoire qui a été banni du baseball en 1989, a participé à quatre reprises au match des étoiles et a aidé les Phillies à remporter l'un de leurs deux titres de la Série mondiale durant ses cinq saisons au sein de l'organisation (1979 à 1983).



Rose a été sélectionné par un vote des partisans et il sera le 39e joueur admis au Mur de la renommée de l'équipe.



«Je suis très honoré d'être intronisé, a affirmé Rose dans un communiqué émis par les Phillies. Mes années à Philadelphie ont été fantastiques, pas juste parce que nous avions remporté la Série mondiale en 1980 et qu'on a presque répété l'exploit en 1983, mais parce que les partisans étaient très chaleureux.?



Le gérant des Phillies Larry Bowa, l'arrêt-court partant dans les années où Rose jouait, a déclaré que le joueur étoile avait fait une grande différence.



«Nous avions une bonne équipe, mais il était l'ingrédient manquant, a-t-il dit avant la rencontre contre les Mets de New York, lundi soir.



«Ce sera électrisant, a signifié Bowa, parlant de la cérémonie à laquelle Rose aura droit. Ces gens ont beaucoup aimé sa façon de jouer. Il ne se considérait pas comme une vedette. Il se considérait comme un col bleu qui devait travailler fort pour avoir du succès.»