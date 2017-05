Les Penguins éliminent les Capitals (vidéos)

(98,5 Sports) - Encore une fois, les Capitals de Washington ont failli à la tâche.

Des buts de Bryan Rust et de Patric Hornqvist jumelés à une performance sans faille de Marc-André Fleury ont mené les Penguins de Pittsburgh à une victoire de 2-0 face à la formation de la capitale américaine.

Les Penguins l’emportent donc quatre victoires contre trois face aux Capitals, la meilleure équipe du calendrier régulier de la Ligue nationale qui était pressentie par plusieurs observateurs pour rafler les grands honneurs cette année.

Les Capitals n'ont toujours pas trouvé le moyen de franchir le deuxième tour éliminatoire en sept tentatives depuis qu'Alexander Ovechkin porte l'uniforme de Washington.



Fleury ressemblait au gardien qui avait aidé les Penguins à remporter la coupe Stanley, en 2009, quelques semaines après avoir éliminé les Capitals au deuxième tour.

Fleury a repoussé les 29 rondelles dirigées vers lui. Braden Holtby a stoppé 26 des 28 tirs auxquels il a fait face.

Les Penguins feront face aux Sénateurs d’Ottawa lors de la finale de l’Association de l’Est de la LNH.

Comme une finale

Même s'il ne s'agissait que du deuxième tour, cette septième partie ressemblait à un match de la finale de la coupe Stanley. Les Penguins avaient laissé filer une avance de 3-1 dans la série et les Capitals semblaient en confiance depuis les deux derniers duels.



Fleury et les Penguins ont résisté aux nombreuses attaques des Capitals au premier tiers et ils ont fait taire la foule quand Rust a mis la touche finale à un bel échange entre lui, Sidney Crosby et Jake Guentzel. Il s'agissait de son cinquième but du tournoi printanier.



Il a fallu attendre le troisième engagement avant que les visiteurs doublent leur avance. Le défenseur des Capitals Kevin Shattenkirk a mis son coéquipier Ovechkin dans une mauvaise position et la rondelle a atterri sur la lame du bâton d'Hornqvist. Le Suédois a décoché un tir du revers que Holtby n'a pas vu parce qu'il avait la vue voilée par son défenseur Nate Schmidt.



L'équipe de Barry Trotz a retiré son gardien en faveur d'un sixième joueur, en fin de troisième période, mais elle n'a jamais pu trouver une faille dans la défensive des Penguins et de Fleury.

(Avec Associated Press)