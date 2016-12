Les Patriots pulvérisent les Jets

FOXBOROUGH, Mass. - Tom Brady a complété trois passes de touché et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont pulvérisé les Jets de New York 41-3, samedi.

Brady a obtenu 214 verges de gains aériens, après quoi il a cédé sa place à Jimmy Garoppolo. Ses passes payantes ont été captées par James White, Martelus Bennett et Matt Lengel.

LeGarrette Blount a atteint deux fois la zone des buts au sol, parmi ses 50 verges de courses.



Stephen Gostkowski a réussi deux placements pour les Patriots (13-2), qui vont conclure la saison régulière à Miami la semaine prochaine.



Chez les Jets (4-11), Bryce Petty était le quart partant mais il a quitté tôt au deuxième quart, victime d'une blessure à l'épaule. Petty a commis une interception, puis deux des passes de Ryan Fitzpatrick ont échoué dans les mains de l'adversaire.

Packers 38 Vikings 25

À Green Bay, Aaron Rodgers a réussi quatre passes de touché et les Packers ont remporté un cinquième gain de suite, l'emportant 38-25 aux dépens des Vikings du Minnesota.

Le week-end prochain, le titre de la section Nord de l'Association nationale sera accordé aux vainqueurs de l'affrontement Packers - Lions de Detroit, au Ford Field.



Rodgers a récolté 347 verges aériennes, incluant deux passes de touché à Jordy Nelson. Davante Adams et Richard Rodgers ont également saisi des passes payantes.



Nelson a fini la journée avec 154 verges en neuf réceptions, aidant les Packers à porter leur fiche à 9-6. Mason Crosby a ajouté un placement de 48 verges, tandis que Nick Perry a obtenu deux des quatre sacs aux dépens de Sam Bradford.



Bradford a totalisé 382 verges de passes. Sa cible favorite a été Adam Thielen, étincelant avec 202 verges de réceptions. Il l'a rejoint avec une passe de touché de 71 verges au deuxième quart, notamment.



Les Vikings (7-8) ont permis 72 points à leurs deux derniers matches.

Redskins 41 Bears 21

À Chicago, Kirk Cousins a lancé une passe de touché et il en a inscrit deux autres au sol, permettant aux Redskins de Washington de garder leurs espoirs bien en vie grâce à un gain de 41-21 aux dépens des Bears.

DeSean Jackson a amassé 114 verges par la voie des airs et les Redskins (8-6-1) ont intercepté Matt Barkley cinq fois. Ce fut une victoire facile pour les Redskins, qui avaient perdu l'exclusivité de la dernière place des équipes repêchées après s'être inclinés contre les Panthers de la Caroline, lundi soir.



Les Redskins ont inscrit 14 points dès le premier quart et ils n'ont jamais vraiment été menacés par les pauvres Bears de Chicago (3-12).



Cousins, qui avait éprouvé des difficultés contre les Panthers, a réussi 18 de ses 29 passes pour des gains aériens de 270 verges. Il a lancé une passe de touché à Chirs Thompson et il a franchi la zone des buts sur des courses de une et neuf verges.

Jaguars 38 Titans 17

À Jacksonville, le meilleur match de la saison de Blake Bortles a aidé les Jaguars à battre les Titans du Tennessee 38-17 pour mettre fin à une séquence de neuf défaites.



Bortles a obtenu 325 verges et un touché par la passe et il a même capté une passe de touché de 20 verges sur un jeu truqué, au quatrième quart. Dès le jeu suivant, la recrue Jalen Ramsey a ramené une interception sur 30 verges pour un majeur, permettant aux Jaguars (3-12) de finalement célébrer.



Bortles et les Jaguars ont remporté un premier match cette saison dans leur domicile du EverBank Field. Leur dernier gain devant leurs partisans remontait au 13 décembre 2015, contre les Colts d'Indianapolis.



Il s'agissait également de la première victoire de Doug Marrone en tant qu'entraîneur intérimaire de l'équipe. Six jours plus tôt, les Jaguars avaient congédié Gus Bradley.



Ce ne fut pas le match de l'année pour les Titans (8-7), qui avaient remporté leurs trois dernières parties. Ils avaient besoin d'une victoire pour mettre la table pour un duel contre les Texans de Houston, la semaine prochaine, qui aurait déterminé le gagnant du titre de la section Sud de l'Américaine. Maintenant, les Titans auront besoin d'une défaite des Texans contre les Bengals de Cincinnati, plus tard samedi.



D'ailleurs, les choses ne s'amélioreront pas. Le quart des Titans Marcus Mariota s'est blessé à la cheville droite en tentant d'obtenir un premier essai et il pourrait rater le reste de la saison.



Matt Cassel l'a remplacé et il a lancé une passe de touché à Delanie Walker, mais il a également été victime de l'interception qui a scellé l'issue de la rencontre.