Les Panthers ont trouvé leur homme

SUNRISE, Fla. - Bob Boughner estime qu'il est finalement prêt pour le poste d'entraîneur-chef dans la LNH.

Les Panthers de la Floride sont du même avis.



L'équipe a effectivement confirmé l'embauche de Boughner, lundi matin. L'ancien défenseur de la LNH devient le 15e entraîneur-chef de la concession en 24 ans d'histoire, et le cinquième depuis 2011.



«Il voit le hockey de manière moderne et il est impatient de travailler avec nos jeunes joueurs, a déclaré le directeur général de Panthers, Dale Tallon. Pendant le processus d'entrevue, Bob nous a impressionnés par sa préparation, sa passion, sa connaissance et son dévouement.



«Nous croyons qu'il est le leader qu'il nous faut pour ramener l'équipe à un niveau compétitif et de concrétiser notre objectif de gagner la coupe Stanley.»



Boughner, âgé de 46 ans, a passé les deux dernières saisons avec les Sharks de San Jose où il agissait comme adjoint à l'ex-entraîneur des Panthers, Peter DeBoer.



Boughner est le cinquième entraîneur à être nommé depuis la fin de la saison régulière, une liste qui comprend le choix des Golden Knights de Las Vegas d'opter pour Gerard Gallant comme premier entraîneur. Seuls les Sabres sont sans entraîneur-chef.



Gallant a été congédié par les Panthers rapidement au début de la dernière saison et remplacé par le directeur-général d'alors Tom Rowe. Mais l'équipe de la Floride n'a pas démontré la même réussite que la saison précédente, lorsqu'elle s'était assurée le titre de la section Atlantique, et elle a raté les éliminatoires par 14 points.



Cela a incité les Panthers à revenir à la formule qui avait fonctionné dans le passé: Tallon a effectué un retour comme directeur-général et sa première décision d'importance a été d'embaucher Boughner.



L'unique expérience de Boughner comme entraîneur-chef se résume à son expérience avec les Spitfires de Windsor de la Ligue de l'Ontario, avec lesquels il a fait deux séjours en l'espace de huit saisons. Il a guidé l'équipe à deux conquêtes de la Coupe Memorial et il a été nommé l'entraîneur de l'année deux fois. Il a également agi comme adjoint à l'entraîneur avec les Blue Jackets de Columbus en 2010-11.