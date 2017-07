Les Packers de Green Bay, seul club de la NFL à dévoiler ses finances

(98,5 Sports) - Les frais de déménagement de la NFL ont aidé financièrement les Packers de Green Bay et le reste de la NFL.

La seule organisation publique de la ligue a diffusé ses états financiers pour 2017 mercredi, et elle a rapporté des profits de 72,8 millions $US.



Environ 27,1 millions $ de ces profits proviennent des frais de déménagement des Raiders, des Rams et des Chargers. De tels frais sont partagés équitablement entre les 29 autres concessions de la NFL qui ont gardé le statu quo.



Les états financiers des Packers procurent toujours un aperçu du lucratif monde de la NFL, surtout qu'ils évoluent dans le plus petit marché de la ligue. La récente vague de déménagements signifie que les états financiers des Packers sont particulièrement intéressants cette année.