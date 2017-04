Les Mets inscrivent le nom de Yoenis Cespedes sur la liste des blessés

Frank Franklin II / The Associated Press

NEW YORK - Les Mets de New York ont inscrit le nom du voltigeur Yoenis Cespedes sur la liste des blessés pour 10 jours en raison d'une blessure aux ischio-jambiers gauches.

Son absence se veut un autre dur coup à la formation qui a perdu ses six derniers matchs, neuf de ses 10 derniers et a glissé au dernier rang dans l'Est de la Nationale.



Jusqu'ici, Cespedes a maintenu une moyenne de ,270/,373/,619 avec six circuits et 10 points produits.



Les Mets ont aussi rappelé le gaucher Sean Gilmartin de leur formation AAA de Las Vegas. Il a disputé une rencontre pour les Mets cette saison.