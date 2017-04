Les Maple Leafs l'emportent en deuxième prolongation (vidéo)

WASHINGTON - Les Maple Leafs de Toronto n'ont pas laissé filer l'opportunité de remporter le deuxième match de la série contre les Capitals de Washington.

Kasperi Kapanen a marqué à deux reprises, dont le but vainqueur qu'il a inscrit à 12 minutes de la deuxième période de prolongation et les Maple Leafs ont eu le dessus 4-3 face aux Capitals de Washington, samedi soir.

Les Maple Leafs égalent ainsi la série 1-1.

Morgan Rielly et James van Riemsdyk ont également marqué pour les Maple Leafs, tandis que Frederik Andersen s'est dressé face aux Capitals, repoussant 47 tirs. Roman Polak a du quitter la rencontre en raison d'une blessure. En son absence, Jake Gardiner et Rielly ont tous les deux joué plus de 40 minutes.



Les Maple Leafs menaient 3-2 avec un peu plus de sept minutes à jouer en troisième période, lorsque Nicklas Backstrom a égalé la marque 3-3. Deux jours auparavant, ils avaient également perdu une avance de 2-0 en première période lors du premier match de la série où ils se sont inclinés.



Alex Ovechkin et John Carlson ont tous les deux capitalisé en avantage numérique et Braden Holtby a accordé quatre buts sur 51 tirs.



La formation torontoise retournera confiante à domicile lorsqu'elle amorcera le troisième match de la série au Centre Air Canada, lundi soir.



Après avoir causé la déception à plusieurs reprises lors des séries éliminatoires, les Capitals ont dominé le début de la rencontre, allouant le premier tir aux Leafs après les 11 premières minutes de jeu.



Andersen a dû se prononcer à maintes reprises pour fermer la porte aux Capitals. Les Leafs ont ensuite profité d'un regain d'énergie pour marquer le premier but.



La plupart de la première période s'est déroulée avec l'avantage d'un homme, d'un côté comme de l'autre, alors que six pénalités ont été appelées.



Ovechkin a égalé la marque en avantage numérique en début de deuxième période. T.J. Oshie a récupéré une rondelle libre dans le coin de la patinoire et l'a refilée au capitaine des Capitals, qui l'a glissée rapidement entre les jambières d'Andersen.



L'équipe de Barry Trotz a ensuite pris les devants lors d'une seconde supériorité numérique. Rielly a rétabli la marque 2-2 alors qu'il ne restait que 13 secondes à faire en deuxième période.



Les Maple Leafs menaient 3-2 en troisième période avant que Backstrom ne gâche la fête.



Andersen a réalisé plusieurs arrêts importants, dont un face à une échappée d'Alex Ovechkin en prolongation, pour permettre aux siens de l'emporter en deuxième période supplémentaire.



Discret depuis le début des séries éliminatoires, Auston Matthews a récolté quatre tirs au but et 10 tentatives. Son trio domine en terme de possession de rondelle. Avant la rencontre, l'entraîneur Mike Babcock a indiqué que le jeune joueur était patient et «qu'il continuait de faire les choses de la bonne manière et qu'il ne déviait pas de l'objectif.»