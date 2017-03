Les Islanders rappellent Halak

BROOKLYN, N.Y. - Les Islanders de New York ont rappelé le gardien Jaroslav Halak de leur club-école de Bridgeport, a annoncé l'organisation jeudi matin.

Halak a présenté une fiche de 6-8-5 avec un blanchissage en 21 matchs cette saison avec les Islanders, au cours desquels il a également affiché une moyenne de buts alloués de 3,32 et un pourcentage d'efficacité de 90,4.

Le gardien slovaque avait été placé au ballottage en décembre dernier après n'avoir stoppé que 20 des 24 tirs dirigés vers son filet par les joueurs du Wild du Minnesota, qui l'avaient alors emporté 6-4. Après la rencontre, l'entraîneur-chef des Islanders à cette époque-là, Jack Capuano, avait pointé Halak du doigt, indiquant que le Slovaque avait été faible sur quelques-uns des buts accordés. Aucune équipe ne l'avait par la suite réclamé.

En conséquence, le cerbère de Bratislava avait été assigné au club-école de la Ligue américaine de hockey le 31 décembre. Depuis ce temps, il avait effectué 27 présences devant le filet des Sound Tigers, affichant une moyenne de 2,15 et un pourcentage d'efficacité de 92,5, en plus de signer deux jeux blancs.



En 388 matchs en carrière dans la LNH avec le Canadien de Montréal, les Blues de St. Louis, les Capitals de Washington et les Islanders, Halak a compilé une fiche de 206-123-42, avec 40 jeux blancs, une moyenne de 2,42 et un pourcentage d'efficacité de 91,6.