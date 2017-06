Les Golden Knights repêchent Fleury et Neal

(98,5 Sports) - Les Golden Knights ont sélectionné lors du repêchage d'expansion qui se déroulait mercredi soir à Las Vegas 30 joueurs provenant de toutes les autres formations de la Ligue nationale de hockey.

Le plus gros nom parmi les joueurs sélectionnés fut sans contredit le gardien québécois Marc-André Fleury des Penguins de Pittsburgh.

When you build a team from scratch, you start from the net out. We also decided to start with a Stanley Cup champion. #VegasDraft pic.twitter.com/dx2BhiGVLc