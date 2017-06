Les Golden Knights ont déjà conclu six échanges

(98,5 Sports) - Le directeur général des Golden Knights de Vegas, George McPhee, dit avoir déjà conclu au moins six échanges avec ses homologues de la LNH.

Le gestionnaire de la 31e équipe du circuit Bettman a fait ces révélations, mardi, un peu plus de 24 heures avant que la liste de joueurs sélectionnés ne soit rendue publique.

D'autres transactions pourraient avoir lieu, a reconnu McPhee.

Il a aussi indiqué qu'il s'attendait à ce que sa formation soit compétitive dès la première année.

«Nous serons une bonne équipe», a-t-il lancé.

L'ancien joueur, qui a aussi été DG des Capitals de Washington, a fait savoir qu'il allait devoir échanger quelques défenseurs, car il prévoyait en réclamer plusieurs.

George McPhee: "We're going to have to move some defencemen because we're going to claim a bunch."