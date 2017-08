Les Expos de toutes les époques saluent Tim Raines (vidéo)

(98,5 Sports) - Tim Raines a eu droit à son lot d'hommages dans la semaine qui a précédé son intronisation au Temple de la renommée du baseball, mais celui d'Annakin Slayd est probablement le plus original de tous.

Dans un clip dédié à Raines, le rappeur compositeur montréalais – de son vrai nom Andrew Farrar -, interprète une composition originale sur la musique de Valederi Valdera, qu’il couche sur des images d’archives des Expos.

Sa chanson Tip That Cap incite les amateurs des Expos à saluer Raines d’un coup de casquette. Et dans le clip, on voit des dizaines d’anciens joueurs des Expos le faire : Andre Dawson, Steve Rogers, Al Oliver, Ellis Valentine, Bill Lee, Jeff Reardon, Denis Martinez, Moises Alou, Vladimir Guerrero, Marquis Grissom et tant d’autres. Même Pete Rose, toujours boudé par le panthéon, est du nombre.

L’idée brillante, c’est de voir tous les joueurs saluer sur des images d’archives - à l’époque où ils étaient dans les majeures - et de le refaire, aujourd’hui, en 2017.

On peut mesurer le passage du temps. Même Sandy Carter, la veuve de Gary Carter, s’est prêtée à l’exercice, tout comme des commentateurs de baseball, ainsi que le premier ministre Justin Trudeau et le maire Denis Coderre.