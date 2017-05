Les Ducks créent l'égalité contre les Predators

(98,5 Sports) - Un but de Correy Perry après 10:25 de jeu en prolongation a mené les Ducks d'Anaheim à un triomphe de 3-2, jeudi, contre les Predators, à Nashville.

Cette victoire permet à la formation d’Anaheim de créer l’égalité 2-2 dans la finale de l’Association de l’Ouest de la LNH. Le cinquième match sera disputé à Anaheim, samedi soir.

Les Predators encaissent ainsi une première défaite à domicile en séries éliminatoires. Ils ont pourtant failli s’en tirer à la suite d’un retour de fin de match.

Les Predators n’avaient plus beaucoup de temps devant eux quand un tir de la pointe de P.K. Subban a touché la cible à 13 :33. On a cru un instant que la rondelle avait dévié sur Filip Forsberg qui passait devant le filet de John Gibson, mais le but a bel et bien été accordé à Subban. Son deuxième des présentes séries.

Les Predators ont ensuite eu une chance en or quand ils ont disposé d’un avantage numérique de deux hommes pendant une minute et demie, mais ils n’ont pu créer l’égalité.

Ce n’est seulement qu’après avoir retiré Pekka Rinne de son filet que la chance leur a souri. Une rondelle flottante s’est retrouvée derrière le filet de Gibson, et puis, derrière lui, à la suite du travail acharné de Forsberg à l’embouchure du filet. Il ne restait que 36 secondes avant la fin du match. Un 7e but pour Forsberg durant les éliminatoires.

Rickard Rakell, avec son 7e but des séries, et Nick Ritchie, avec son 4e, avaient tous deux touché la cible pour les Ducks, respectivement en première et deuxième période.